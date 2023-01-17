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Соловьев Степан Никитич

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Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: Соловьев Никита Александрович

Мать: Соловьева Анастасия Григорьевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Эмилия Степановна

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Федоровна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Соловьев Александр Степанович

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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