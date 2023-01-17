Соловьев Степан Никитич
Место рождения
Дата рождения1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Эмилия Степановна
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Соловьев Александр Степанович
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно