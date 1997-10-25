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Кукушкина Людмила Петровна

Место рождения

Астрецово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

21.09.1907

Дата смерти

25.10.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907

Отец: Кукушкин Пётр Иванович

Мать: Кукушкина Аграфена Львовна

Астрецово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенников Александр Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Александр Андреевич

Рождение ребёнка
10.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Александр Андреевич

Смерть
25.10.1997

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