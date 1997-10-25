Кукушкина Людмила Петровна
Место рождения
Дата рождения21.09.1907
Дата смерти25.10.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907
Отец: Кукушкин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щенников Александр Андреевич
Рождение ребёнка
10.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щенников Александр Андреевич
Смерть
25.10.1997