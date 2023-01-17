Павлов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Павлово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.11.1897

Дата смерти

22.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1897
Павлово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1922
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1923
Туркестанский край
Место жительства
С 1925 по 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931
г. Гомель, Белорусская ССР
Место жительства
С 1934
г. Бобруйск, Белорусская ССР
Смерть
22.07.1941
п. Бутово, совхоз «Коммунарка» Московской области РСФСР
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