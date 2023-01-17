Павлов Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1897
Дата смерти22.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Место жительства
С 1919 по 1920
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1922
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1923
Туркестанский край
Место жительства
С 1925 по 1928
Место жительства
С 1930 по 1931
Место жительства
С 1931
г. Гомель, Белорусская ССР
Место жительства
С 1934
г. Бобруйск, Белорусская ССР
Смерть
22.07.1941
п. Бутово, совхоз «Коммунарка» Московской области РСФСР