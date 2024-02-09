Назарова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно