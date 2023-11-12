Бегунова Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Бегунов Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Бегунов Варфоломей Прокопьевич
Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Бегунова Афанасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Бегунова Марфа Прокопьевна
Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1872