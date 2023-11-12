Бегунова Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегунова Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1872

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Бегунов Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Бегунов Варфоломей Прокопьевич

Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Бегунова Афанасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Бегунов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Бегунова Марфа Прокопьевна

Отец ребёнка: Бегунов Прокопий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегунов Прокопий Иванович

Смерть
После 1872
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