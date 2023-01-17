Шклюдова (Хомкина) Ксения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шклюдова (Хомкина) Ксения Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

26.10.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Хомкин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Шклюдов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Шклюдов Илларион Корнеевич

Орик, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место рождения деревня Магот, Нижнеудинского района, Иркутской области. Древни давно не существует, находилась недалеко от деревни Орик.
Смерть
26.10.1954
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