Шклюдова (Хомкина) Ксения Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892 ст.
Дата смерти26.10.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: Хомкин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1924
Сын: Шклюдов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Шклюдов Илларион Корнеевич
Орик, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Место рождения деревня Магот, Нижнеудинского района, Иркутской области. Древни давно не существует, находилась недалеко от деревни Орик.
Смерть
26.10.1954