Стрельченко Костантин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельченко Костантин Николаевич

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

19.01.1910

Дата смерти

11.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
07.07.1934

Сын: Стрельченко Леонид Константинович

Мать ребёнка: Стрельченко Лидия Викторовна

Oblast Swerdlowsk Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.09.1990
Донское кладбище
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