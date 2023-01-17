Стрельченко Костантин Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1910
Дата смерти11.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1934
Сын: Стрельченко Леонид Константинович
Мать ребёнка: Стрельченко Лидия Викторовна
Oblast Swerdlowsk Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.09.1990
Донское кладбище