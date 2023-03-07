Наймушин Иван Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиОколо 20.12.1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наймушина Домна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 20.12.1810 ст.
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально