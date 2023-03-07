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Наймушин Иван Кузьмин

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Место рождения

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Около 20.12.1810 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Наймушин Козьма Анисимов

Мать: Наймушина Меланья Карпова

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Домна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 20.12.1810 ст.
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
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