Шишкин Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Николаева Шишкина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Николаева Шишкина Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Шишкина Нина Николаевна

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