Гатауллина (Гатауллина) Нурлыхәят Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гатауллина (Гатауллина) Нурлыхәят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Вафа Гатаулла Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатауллин Вафа Гатаулла Улы

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Вафа Гатаулла Улы

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Вафа Гатаулла Улы

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Вафа Гатаулла Улы

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