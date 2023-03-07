Бакулин Иван (Ивашко) Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулин Иван (Ивашко) Артемьев

Бакулин Иван (Ивашко) Артемьев

avatar

Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Бакулин Артемий (Ортюшка) Борисов

Мать: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Бакулин Иван (Ивашко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1711
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close