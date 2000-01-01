Воронова Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Воронов Иван
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
1922
Сын: Воронов Александр
Отец ребёнка: Воронов Иван
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воронов Сергей
Отец ребёнка: Воронов Иван
село Любчино, Калачинского района, Омской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронов Иван
Смерть
1931