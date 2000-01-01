Воронова Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Воронов Иван

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
1922

Сын: Воронов Александр

Отец ребёнка: Воронов Иван

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Рождение ребёнка
1925

Сын: Воронов Сергей

Отец ребёнка: Воронов Иван

село Любчино, Калачинского района, Омской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Иван

Смерть
1931
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