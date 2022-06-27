Самуйлик Леонтий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полевчук (Самуйлик) Валентина Леонтьевна
Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самуйлик Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыльчук (Самуйлик) Любовь Леонтьевна
Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюкова (Самуйлик) Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна
Рождение ребёнка
07.01.1928
Сын: Самуйлик Анатолий Леонтьевич
Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна
Смерть
Неизвестно
Хлябы, Пинский район, Брестская область