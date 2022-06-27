Самуйлик Леонтий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамуйлик Леонтий Михайлович

Самуйлик Леонтий Михайлович

Место рождения

Лопатино, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полевчук (Самуйлик) Валентина Леонтьевна

Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самуйлик Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыльчук (Самуйлик) Любовь Леонтьевна

Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердюкова (Самуйлик) Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна

Рождение ребёнка
07.01.1928

Сын: Самуйлик Анатолий Леонтьевич

Мать ребёнка: Самуйлик (Бохон) Доминика Иосифовна

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Хлябы, Пинский район, Брестская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.