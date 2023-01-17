Крамской Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрамской Иван Николаевич

Крамской Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.06.1837

Дата смерти

05.04.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.04.1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close