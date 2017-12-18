Григорьева (Арканова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Арканова) Лидия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1950

Дата смерти

18.12.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Валерий

Салехард
Рождение ребёнка
09.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Валерий

Смерть
18.12.2017
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