Григорьева (Арканова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1950
Дата смерти18.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Валерий
Салехард
Рождение ребёнка
09.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Валерий
Смерть
18.12.2017