Маркин Александр Александрович Павлодар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Сын 2 Александрович
Мать ребёнка: Маркина Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маркина Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Дочь Александровна
Мать ребёнка: Маркина Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркина Жена