Маркин Александр Александрович Павлодар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Александр Александрович Павлодар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркин Александр Лукьянович

Мать: Маркина Клавдия сестра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Сын 2 Александрович

Мать ребёнка: Маркина Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Сын Александрович

Мать ребёнка: Маркина Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Дочь Александровна

Мать ребёнка: Маркина Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Жена

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