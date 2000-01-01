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Тарасов Федор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Тарасов Степан (рекрут Кунгур 1774г.)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Филипп Федорович

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Павел Федорович

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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