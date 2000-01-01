Тарасов Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Тарасов Степан (рекрут Кунгур 1774г.)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Екатерина
Смерть
Неизвестно