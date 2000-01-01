Гульманова (Вайханская) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульманова (Вайханская) Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1970

Сын: Гульманов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Гульманов Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
23.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гульманов Евгений Сергеевич

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