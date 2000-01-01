Гульманова (Вайханская) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1970
Сын: Гульманов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Гульманов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
23.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гульманов Евгений Сергеевич