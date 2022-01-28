(Колесникова) Мария Сергеевна 26.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

(Колесникова) Мария Сергеевна

Автор
ВТ
Третьяк В.

женский, родилась 26.10.1924, Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

умерла 17.01.1992, Должанск Луганская область Украина

Отец
Колесников Сергей Иванович01.01.1895 г.р.
Мать
Колесникова (Стиценко) Марина Николаевна02.03.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1924

Отец: Колесников Сергей Иванович

Мать: Колесникова (Стиценко) Марина Николаевна

Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Рождение ребёнка
06.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.01.1992
Должанск Луганская область Украина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.