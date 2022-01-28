(Колесникова) Мария Сергеевна
женский, родилась 26.10.1924, Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
умерла 17.01.1992, Должанск Луганская область Украина
ОтецКолесников Сергей Иванович01.01.1895 г.р.
МатьКолесникова (Стиценко) Марина Николаевна02.03.1899 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1924
Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.01.1992
Должанск Луганская область Украина