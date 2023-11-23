Дмитрий Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Иосифов

Дмитрий Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Иосиф Дмитриев

Мать: не указана

Дмитрий Иосифович (1748 - ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Семеновского Ростовского уезда Иосифа Дмитриевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Екатерина Григорьевна (1749-?... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Григорьева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иосиф Дмитриев

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Сементовский Дмитрий Дмитриевич (1780 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ростовского уезда1 Дмитрия Иосифовича. С 1807 года — священник села Балабанова Рыбинского уезда. Жена его Мария Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.