Дмитрий Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1748
Отец: Иосиф Дмитриев
Мать: не указана
Дмитрий Иосифович (1748 - ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Семеновского Ростовского уезда Иосифа Дмитриевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Екатерина Григорьевна (1749-?... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иосиф Дмитриев
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Сементовский Дмитрий Дмитриевич (1780 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ростовского уезда1 Дмитрия Иосифовича. С 1807 года — священник села Балабанова Рыбинского уезда. Жена его Мария Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно