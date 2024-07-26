Ковырнев Алексей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковырнев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна
Дворянский титул
Неизвестно
Потомственный дворянин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковырнев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно