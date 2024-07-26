Ковырнев Алексей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковырнев Алексей Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковырнев Абрам Сергеевич

Мать: Ковырнева (Травина) Мавра Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна

Дворянский титул
Неизвестно
Потомственный дворянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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