Гунина (Семенова) Анна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Гунина (Семенова) Анна

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась 1906, Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд

умерла Неизвестно

Отец
Семенов Алексей1880 г.р.
Мать
Семенова (Кузнецова) МарфаОколо 1881 г.р.
Супруги
Гунин Сергей1902 г.р.
Дети
(Гунина) ОльгаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Семенов Алексей

Мать: Семенова (Кузнецова) Марфа

Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гунина) Ольга

Отец ребёнка: Гунин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунин Сергей

Смерть
Неизвестно

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