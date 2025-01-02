Гунина (Семенова) Анна
женский, родилась 1906, Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд
умерла Неизвестно
ОтецСеменов Алексей1880 г.р.
МатьСеменова (Кузнецова) МарфаОколо 1881 г.р.
Супруги
Гунин Сергей1902 г.р.
Дети
(Гунина) ОльгаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Семенов Алексей
Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гунина) Ольга
Отец ребёнка: Гунин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гунин Сергей
Смерть
Неизвестно