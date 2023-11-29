Смирнова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Валентина

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Место рождения

Осиновица, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновица, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Осиновица, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Осиновица, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область

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