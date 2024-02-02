Макеев Родион Прохорович
Место рожденияСерпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Дата рождения02.05.1831
Дата смерти29.05.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1831
Серпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
02.05.1831
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Фёдор Васильев и солдатка Пелагея Александровна
Бракосочетание
13.11.1850
Жена: Макеева Мария Трофимовна
Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Фёдорова Анна Родионовна
Мать ребёнка: Макеева Мария Трофимовна
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Смерть
29.05.1900
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
31.05.1900