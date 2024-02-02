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Макеев Родион Прохорович

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Место рождения

Серпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво

Дата рождения

02.05.1831

Дата смерти

29.05.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1831

Отец: Макеев Прохор Макеевич

Мать: Макеева Евдокия (Авдотья) Павловна

Серпуховской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
Крещение
02.05.1831
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Фёдор Васильев и солдатка Пелагея Александровна
Бракосочетание
13.11.1850

Жена: Макеева Мария Трофимовна

Серпуховской уезд Глубоковской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Фёдорова Анна Родионовна

Мать ребёнка: Макеева Мария Трофимовна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянка
Смерть
29.05.1900
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
31.05.1900
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