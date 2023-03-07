Анисимова (Нагавицына) Мавра Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Нагавицына) Мавра Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1767 и 1776

Дата смерти

04.03.1826 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1767 и 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Анисимов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Андрей Егорович

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.03.1826 ст.
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