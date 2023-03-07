Анисимова (Нагавицына) Мавра Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1767 и 1776
Дата смерти04.03.1826 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1767 и 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Анисимов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.03.1826 ст.