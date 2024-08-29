Протасов Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Протасов Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протасова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1826
Дочь: Протасова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Протасова Мариамна Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1831 ст.
Дочь: Протасова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно