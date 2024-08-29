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Протасов Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Протасов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протасова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протасова Мариамна Николаевна

Рождение ребёнка
01.07.1826

Дочь: Протасова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Протасова Мариамна Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1831 ст.

Дочь: Протасова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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