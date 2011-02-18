Помаз Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1943
Дата смерти18.02.2011
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1943
Отец: Помаз Иван
Мать: Помаз Анна Степановна
Рождение ребёнка
03.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2011
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронен на Северном кладбище, г.Пермь, квартал 220.