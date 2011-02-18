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Помаз Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1943

Дата смерти

18.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1943

Отец: Помаз Иван

Мать: Помаз Анна Степановна

Рождение ребёнка
03.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.2011
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронен на Северном кладбище, г.Пермь, квартал 220.
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