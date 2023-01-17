Колкотин Леонид Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915
Отец: Колкотин Зиновий Савельевич
Мать: не указана
Военная служба
С 03.11.1937 по 13.08.1947
Воинское звание: Лейтенант Призван 3.11.1937 года. Служил в районном отделении НКВД Чкаловской области, затем МГБ Чкаловской области. Окончил службу 13.08.1947 года. Награждён медалью «За победу над Г... Показать все
Смерть
Неизвестно