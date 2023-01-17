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Колкотин Леонид Зиновьевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915

Отец: Колкотин Зиновий Савельевич

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 03.11.1937 по 13.08.1947
Воинское звание: Лейтенант Призван 3.11.1937 года. Служил в районном отделении НКВД Чкаловской области, затем МГБ Чкаловской области. Окончил службу 13.08.1947 года. Награждён медалью «За победу над Г... Показать все
Смерть
Неизвестно
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