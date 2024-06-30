Фёдор Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крашенинников Антон Осипов

Мать: Маланья Игнатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестная

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ларион

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1792

Сын: Максим

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Неизвестная

Смерть
Неизвестно

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