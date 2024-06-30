Фёдор Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крашенинников Антон Осипов
Мать: Маланья Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестная
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ларион
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1792
Сын: Максим
Мать ребёнка: Неизвестная
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Неизвестная
Смерть
Неизвестно