Дьяконова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1969
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1969
Рождение ребёнка
13.09.1990
Дочь: Волкова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Дьяконов Николай Александрович
Рождение ребёнка
28.04.1993
Сын: Дьяконов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Дьяконов Николай Александрович
Мукабан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика