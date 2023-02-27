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Дьяконова Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1969

Отец: Куликов Василий Иванович

Мать: Перевозчикова Ангелина Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.09.1990

Дочь: Волкова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Дьяконов Николай Александрович

Рождение ребёнка
28.04.1993

Сын: Дьяконов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Дьяконов Николай Александрович

Мукабан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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