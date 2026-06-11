Любич Александр Никифоров 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Любич Александр Никифоров

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1829

умер 03.01.1898

Отец
Любич Никифор Иванов1791 г.р.
Мать
Любичева Ксения Григорьевна1795 или 1793 г.р.
Супруги
Любичева Агафья Романовна1830 г.р.
Дети
Любич Карп АлександровНеизвестно г.р.
Любич Павел АлександровНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Любич Никифор Иванов

Мать: Любичева Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любич Карп Александров

Мать ребёнка: Любичева Агафья Романовна

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любичева Агафья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любич Павел Александров

Мать ребёнка: Любичева Агафья Романовна

Смерть
03.01.1898

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