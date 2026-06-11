Любич Александр Никифоров
мужской, родился 1829
умер 03.01.1898
ОтецЛюбич Никифор Иванов1791 г.р.
МатьЛюбичева Ксения Григорьевна1795 или 1793 г.р.
Супруги
Любичева Агафья Романовна1830 г.р.
Дети
Любич Карп АлександровНеизвестно г.р.
Любич Павел АлександровНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Любич Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Любичева Агафья Романовна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Любичева Агафья Романовна
Смерть
03.01.1898