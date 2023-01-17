Колесников Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Колесников Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: Колесникова Анна Антоновна

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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