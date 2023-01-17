Колесников Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Колесников Арсений Алексеевич
Мать ребёнка: Колесникова Анна Антоновна
Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно