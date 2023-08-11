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Рыжков Сидор Севостьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Рыжков Севастьян/Савастьян Ассонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкова (Самсонова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Рыжков Яков Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Рыжкова Агафия Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Рыжкова Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Рыжков Василий Сидорович

Мать ребёнка: Рыжкова (Самсонова) Анна Васильевна

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Рыжков Иван Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Рыжкова Васса Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рыжков Ефим Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1826
Красава, Шабалинский муниципальный район, Кировская область

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