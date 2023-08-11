Рыжков Сидор Севостьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Рыжков Севастьян/Савастьян Ассонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Рыжкова Агафия Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Рыжкова Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Рыжкова (Самсонова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Рыжкова Васса Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1826
Красава, Шабалинский муниципальный район, Кировская область