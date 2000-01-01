Белова (Шевченко) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Шевченко) Елена Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1956

Сын: Белов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Александр Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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