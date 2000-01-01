Белова (Шевченко) Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1956
Сын: Белов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Александр Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно