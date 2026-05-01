Ляпунова (Гагарина) Екатерина Алексеевна
женский, родилась Около 1770
умерла 21.06.1838
Супруги
Ляпунов Дмитрий Николаевич1768 г.р.
ДетиПоказать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Бурба (Ляпунова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Ляпунов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Толстая (Ляпунова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ляпунов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
09.04.1798
Сын: Ляпунов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ляпунов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1812
Сын: Ляпунов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ляпунов Дмитрий Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.06.1838