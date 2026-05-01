Ляпунова (Гагарина) Екатерина Алексеевна Около 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Ляпунова (Гагарина) Екатерина Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1770

умерла 21.06.1838

Супруги
Ляпунов Дмитрий Николаевич1768 г.р.
Дети
Бурба (Ляпунова) Александра Дмитриевна1796 г.р.
Толстая (Ляпунова) Екатерина Дмитриевна1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпунов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Бурба (Ляпунова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Ляпунов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Толстая (Ляпунова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ляпунов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
09.04.1798

Сын: Ляпунов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ляпунов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
05.03.1812

Сын: Ляпунов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ляпунов Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ НА ЛУБЯНКЕ https://cgamos.ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-345/ к.101

Смерть
21.06.1838

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