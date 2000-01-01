Шабунин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.?
Сын: Шабунин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Никитина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабунина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Никитина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунин Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Никитина Пелагея Семеновна