Шабунин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабунин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.?

Сын: Шабунин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Никитина Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабунина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Никитина Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Никитина Пелагея Семеновна

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