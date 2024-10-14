Долгушева Надежда Ивановна
женский, родилась 1821
умерла Неизвестно
Супруги
Долгушев Василий Федорович1822 г.р.
Дети
Долгушев Михаил Васильевич1840 г.р.
Долгушев Андрей Васильевич1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Долгушев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Долгушев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Долгушев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Долгушев Василий Федорович
Смерть
Неизвестно