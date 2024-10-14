Долгушева Надежда Ивановна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушева Надежда Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1821

умерла Неизвестно

Супруги
Долгушев Василий Федорович1822 г.р.
Дети
Долгушев Михаил Васильевич1840 г.р.
Долгушев Андрей Васильевич1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Долгушев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Долгушев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Долгушев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Долгушев Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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