Филюшкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филюшкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1982
Сын: Филюшкин Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшкин Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшкин Николай
Мать ребёнка: не указана