Филюшкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшкин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филюшкин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1982

Сын: Филюшкин Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшкин Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшкин Николай

Мать ребёнка: не указана

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