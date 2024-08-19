Филимонова (Наумова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Наумова) Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1965

Отец: Наумов Иван Михайлович

Мать: Наумова Людмила Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Александр Борисович

Рождение ребёнка
03.11.1984

Сын: Филимонов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Борисович

Рождение ребёнка
11.11.1987

Сын: Филимонов Александр Александрович

Отец ребёнка: Филимонов Александр Борисович

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