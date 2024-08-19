Филимонова (Наумова) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1965
Отец: Наумов Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1984
Сын: Филимонов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Борисович
Рождение ребёнка
11.11.1987
Сын: Филимонов Александр Александрович
Отец ребёнка: Филимонов Александр Борисович