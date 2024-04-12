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Степанова Екатерина

Место рождения

Коршиково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Коршиково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
08.01.1873 ст.

Муж: Ефимов Гавриил

Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.

Дочь: Гаврилова Пелагея

Отец ребёнка: Ефимов Гавриил

Николаевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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