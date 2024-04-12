Степанова Екатерина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.01.1873 ст.
Муж: Ефимов Гавриил
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.
Дочь: Гаврилова Пелагея
Отец ребёнка: Ефимов Гавриил
Николаевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно