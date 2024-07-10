Толстых Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карикова (Толстых) Анна Павловна
Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1889
Дочь: Толстых Марина Павловна
Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Толстых Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.08.1895
Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич
15.04.1894 согласно плиты
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно