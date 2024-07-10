Толстых Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карикова (Толстых) Анна Павловна

Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.07.1889

Дочь: Толстых Марина Павловна

Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Толстых Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1895

Сын: Толстых Василий Павлович

Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
15.04.1894 согласно плиты
Рождение ребёнка
1901

Сын: Толстых Петр Павлович

Отец ребёнка: Толстых Павел Дмитриевич

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Смерть
Неизвестно

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