Шуваева Виктория Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1997
Рождение ребёнка
14.02.2019
Дочь: Шуваева Василиса Сергеевна
Отец ребёнка: Шуваев Сергей Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.2022
Дочь: Шуваева Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Шуваев Сергей Сергеевич
Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно