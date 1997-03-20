Шуваева Виктория Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуваева Виктория Алексеевна

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

20.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1997

Отец: Макаров Алексей Викторович

Мать: Четырина Ирина Игоревна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.02.2019

Дочь: Шуваева Василиса Сергеевна

Отец ребёнка: Шуваев Сергей Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.2022

Дочь: Шуваева Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Шуваев Сергей Сергеевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуваев Сергей Сергеевич

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