Решетникова (Рогозина) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1948
Дата смерти17.04.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1948
Рождение ребёнка
03.06.1973
Сын: Решетников Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Решетников Николай Федорович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1977
Дочь: Последова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Решетников Николай Федорович
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Попова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Решетников Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2010