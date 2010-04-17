Решетникова (Рогозина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Рогозина) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1948

Дата смерти

17.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1948

Отец: Рогозин Дмитрий Данилович

Мать: Рогозина Мария Никитична

Рождение ребёнка
03.06.1973

Сын: Решетников Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Решетников Николай Федорович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1977

Дочь: Последова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Решетников Николай Федорович

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Попова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Решетников Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Николай Федорович

Смерть
17.04.2010
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