Тодеренчук Леонтий Федосиевич
мужской, родился После 1898
умер Неизвестно
ОтецТодеренчук ФедосийНеизвестно г.р.
МатьТодеренчук ФедосияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1898
Отец: Тодеренчук Федосий
Мать: Тодеренчук Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно