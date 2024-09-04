Рукавишникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова (Рукавишникова) Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Рукавишникова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Гоголева (Рукавишникова) Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Рукавишников Алексей Антонович

Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Рукавишников Александр Антонович

Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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