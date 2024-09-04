Рукавишникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова (Рукавишникова) Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Рукавишникова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Гоголева (Рукавишникова) Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Рукавишников Алексей Антонович
Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Рукавишников Александр Антонович
Отец ребёнка: Рукавишников Антон Афанасьевич
Смерть
Неизвестно