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Савельев Сергей Григориевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1960

Отец: Савельев Григорий Николаевич

Мать: Савельева Татьяна Ефремовна

Рождение ребёнка
12.07.1984

Сын: Савельев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Савельева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1986

Дочь: Конахович Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Савельева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1987

Дочь: Борисова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Савельева Анна Николаевна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.09.1994

Дочь: Арбугаева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Савельева Анна Николаевна

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