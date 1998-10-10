Королева (Данилова) Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Данилова) Наталья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1906

Дата смерти

10.10.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1906

Отец: Данилов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1951

Сын: Королев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Королев Михаил Данилович

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
10.10.1998
Эркен-Юрт, Ногайский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

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