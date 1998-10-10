Королева (Данилова) Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1906
Дата смерти10.10.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1906
Отец: Данилов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1951
Сын: Королев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Королев Михаил Данилович
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
10.10.1998
Эркен-Юрт, Ногайский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика