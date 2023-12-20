Орлова (Памфилова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Памфилова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
03.04.1928

Сын: Орлов Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Орлов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
18.05.1932

Сын: Орлов Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Орлов Вячеслав Михайлович

Смерть
Неизвестно

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