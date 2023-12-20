Орлова (Памфилова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1928
Сын: Орлов Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Орлов Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1932
Сын: Орлов Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Орлов Вячеслав Михайлович
Смерть
Неизвестно