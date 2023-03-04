Сахно Савва Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахно Савва Симеонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

07.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Сахно Симеон Иосифов

Мать: Первая Жена Неизвестно

Бракосочетание
25.10.1891

Жена: Довгаль Анна Кононова

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.09.1918

Дочь: Сахно Татьяна Савельевна

Мать ребёнка: Довгаль Анна Кононова

Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
07.11.1937
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