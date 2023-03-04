Сахно Савва Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти07.11.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Сахно Симеон Иосифов
Мать: Первая Жена Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1891
Жена: Довгаль Анна Кононова
Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.09.1918
Дочь: Сахно Татьяна Савельевна
Мать ребёнка: Довгаль Анна Кононова
Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
07.11.1937