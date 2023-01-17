Абдулвахит Абдулгайниев
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Абдулгайний Муталлипов
Мать: Шамсиямал
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Минсула
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мафтуха Абдулвахитова
Мать ребёнка: Минсула
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Минсула
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сахибъямал Абдулвахитова
Мать ребёнка: Минсула
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно