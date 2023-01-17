Абдулвахит Абдулгайниев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулвахит Абдулгайниев

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Абдулгайний Муталлипов

Мать: Шамсиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Мифтахитдин Абдулвахитов

Мать ребёнка: Минсула

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мафтуха Абдулвахитова

Мать ребёнка: Минсула

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Муфтахитдин Абдулвахитов

Мать ребёнка: Минсула

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сахибъямал Абдулвахитова

Мать ребёнка: Минсула

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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